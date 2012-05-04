Чемоданный роман (fb2)

Лора Белоиван
Современная проза  
Чемоданный роман 750K, 106 с.
издано в 2012 г. Эксмо в серии Татьяна Толстая рекомендует
Добавлена: 04.05.2012

Аннотация

«Город моей мечты из него свалить.
Если вы не знаете, где это, я вам расскажу и покажу пальцем на карте. Видите, вот здесь, вот он. Ниже. Правее. Еще правее и еще ниже. Видите, фига? Это и есть небольшой турецкий городишко В., расположенный в самом нижнем правом углу геополитической карты Российской Федерации.
Здесь вообще всё по-турецки и сплошной обман: даже Новый год наступает не в полночь, как, например, в Мск или Спб, а на семь часов раньше. Говорят, все дело в расстояниях, но какой дурак поверит, что время от праздника до праздника измеряется километрами. Однако город В., не поддающийся уму, можно попробовать осознать аршином: действительно, он настолько далек, что до его жителей не всегда доходят письма, отправленные ими самим себе по электронной почте».




Впечатления о книге:  

nsana про Белоиван: Чемоданный роман (Современная проза) 22 12
Прочитала этот роман сразу же после "Облачного атласа" и "Киномании" и как заново родилась. Настроение улучшилось, дышать стало легче и выросли крылья). То ли контраст, то ли действительно талантливо, не знаю. Но читалось легко, светло и весело. Понравилось.

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